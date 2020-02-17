Elazığ'da korkutan deprem
Elazığ'da saat 14.42'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|17 Şubat 2020 14:56
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Elazığ'da saat 14.42'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ'da 4.2'lik depremin ardından hasarlı bina çöktü
#DEPREM: Elazığ, Sivrice'de saat 14.42'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.AFAD (@AFADBaskanlik) February 17, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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