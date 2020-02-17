1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da saat 14.42'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
 17 Şubat 2020 14:56
Yazdır
Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da saat 14.42'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.2'lik depremin ardından hasarlı bina çöktü
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da 4.2'lik depremin ardından hasarlı bina çöktü
17 Şubat 2020 16:11		 İmamoğlu, kreş için personel alımı yapılacağını duyurdu
17 Şubat 2020 15:47
İBB'den yeni birim... İstanbul Yatırım Ajansı
17 Şubat 2020 14:12		 Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönen öğrenciler okullarına yeni kavuştu
17 Şubat 2020 13:25
Bu makina hem kitapları hem okuyucuları bakterilerden koruyor
17 Şubat 2020 10:54		 Doğu'da 3 ilde kar yağışı bekleniyor
17 Şubat 2020 10:34
'Künye ağaç' bakım bekliyor
17 Şubat 2020 09:31		 Malatya'da depremzedeler için 5 bin konut yapılacak
16 Şubat 2020 21:57
Beytüşşebap eksi 20'yi gördü, şelaleler dondu
16 Şubat 2020 21:46		 Sızır Şelalesi'nde oluşan buz sarkıtları büyüledi
16 Şubat 2020 21:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:20 - Otomobille çarptı, cesedi cezaevi korkusuyla kuyuya attı16:11 - Elazığ'da 4.2'lik depremin ardından hasarlı bina çöktü16:08 - Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti15:59 - Okul müdürü odasında uğradığı saldırıyı anlattı15:55 - Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti15:52 - Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama15:47 - İmamoğlu, kreş için personel alımı yapılacağını duyurdu15:30 - Karşılıksız çek adedi ve keşideci sayısı ocakta geriledi15:23 - İYİ Partiden istifa eden milletvekili: Partide milliyetçiler dışlanıyor15:20 - Ortaokul öğrencisi bir gününü polislerle geçirdi
15:11 - Plazalar 2019'da boş kaldı15:02 - Hacettepe Üniversitesi'nde sistem kilitlendi, Rektör'den açıklama geldi14:56 - Elazığ'da korkutan deprem14:54 - İnternet medyası ile ilgili düzenleme yakında meclise gelecek14:51 - DAEŞ ve PKK'ya paralı askerlik yapan 5 terörist tutuklandı14:47 - Diyanet, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı14:44 - Ocak ayının kazandıranı borsa oldu14:36 - Yayaya çarpan 81'lik sürücü: 3 kurstan birinci çıktım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
Taksitli satış mağazalarından ürün alanlar perişan oldu
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
MEB'den, kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin bir kademesine dair görüş yazısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi sahibi olmak 1
emre yücelen şan dersi 1
küresel ısınma ve iklim değişikliği 1
altay bayındır 5
tolga ciğerci 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
hasan ali kaldırım 2
ketembilla 1
16.02.2020 malatyaspor'un verilmeyen penaltısı 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam