Hacettepe Üniversitesi'nde sistem kilitlendi, Rektör'den açıklama geldi
Hacettepe Üniversitesi'nde ders kayıt işlemlerinin yapıldığı sistem çökünce bir çok öğrenci isyan twitleri attı. Rektörden açıklama geldi.
|17 Şubat 2020 15:02
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Hacettepe Üniversitesi'nde ders kayıt işlemlerinin yapıldığı sistem çökünce konu twitterde TT listesine girdi. Birçok öğrencinin tepki tweet'leri sonrasında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen bir açıklama yayınladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Özen öğrencilerden özür diledi. Özen sistemin öğleden sonra düzelmiş olacağını duyurdu. İşte Hacettepe Üniversitesi rektöründen gelen o paylaşım:
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