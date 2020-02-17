İYİ Partiden istifa eden milletvekili: Partide milliyetçiler dışlanıyor
|17 Şubat 2020 15:23
|Yazdır
İYİ Parti'den istifa eden Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden oldu" dedi.
Antalya bağımsız milletvekili Tuba Vural Çokal, istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çokal açıklamasında, "Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi-onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişikliklerini dayatarak hiyerarşik nezaketi yok sayan, şeffaflık ilkesini ihlal eden bir siyasi partide, parti bilinci ve aidiyetinin bir anlamı olmadığı gibi, Türk Milliyetçiliği fikri de bu tarz anti-demokratik uygulamalarla ihya olamaz. Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır" dedi.
Savunduğu yol arkadaşlarının kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri can hıraş ve cesurca çalışan arkadaşları olduğunu söyleyen Çokal, şöyle devam etti:
"Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığı bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar. Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim, ancak parti içinde Türk Milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur. Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dahil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti'den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim" ifadelerini kullandı.
Çokal, "Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakarlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını TBMM'de gerek verecek olduğum önergelerle gerek Meclis Genel Kurul konuşmalarımla dile getirmeye devam edeceğim" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Selçuk, Muğla'da öğretmen adaylarıyla buluştu
17 Şubat 2020 14:00
|Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
17 Şubat 2020 13:34
|Fuat Oktay: FETÖ'ye bazı ülkeler kol kanat geriyor
17 Şubat 2020 13:08
|İlker Başbuğ'un avukatlarından 'darbe' tepkisi
17 Şubat 2020 11:18
|Bakan Varank: Otomobilde yarışa tam zamanında girdik
17 Şubat 2020 10:44
|İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
17 Şubat 2020 10:38
|FETÖ'cü hesaplar Atatürkçü kisvesiyle dolandırmış
17 Şubat 2020 10:34
|CHP kongresinde ortalık karıştı! Kadınlarla ilgili şok ifade
17 Şubat 2020 07:40
|ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a teşekkür etti
17 Şubat 2020 05:21
|CHP Ankara İl Başkanlığına Ali Hikmet Akıllı seçildi
17 Şubat 2020 00:17