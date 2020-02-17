İmamoğlu, kreş için personel alımı yapılacağını duyurdu
|17 Şubat 2020 15:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi 150 mahalleye 150 kreş sözü vermişti. Bu vaadini hayata geçirmek için kolları sıvayan İmamoğlu, konu hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Söz verilen kreşlerin yapımının bitmek üzere olduğunu söyleyen İmamoğlu, kreşler için personel alımı yapılacağını duyurdu.
İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'un çocuklarına söz verdiğimiz kreşlerin yapımı bitmek üzere. Şimdi bu kreşler için 'Yuvamız İstanbul' diyen çalışma arkadaşları arıyoruz."
PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Proje kapsamında kreşlerde çalıştırılmak üzere, "Okul Öncesi Öğretmeni" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elamanı" alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler İBB'nin resmi sitesinden kayıt oluşturacak.
İstanbulun çocuklarına söz verdiğimiz kreşlerin yapımı bitmek üzere. Şimdi bu kreşler için "Yuvamız İstanbul" diyen çalışma arkadaşları arıyoruz.Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 17, 2020
Başvuru için;https://t.co/Wfey53A82N pic.twitter.com/Dloi4RlHil
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