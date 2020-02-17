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Otomobille çarptı, cesedi cezaevi korkusuyla kuyuya attı

Konya'nın Ilgın ilçesinde İsmail G.'nin (33), alkollü olarak kullandığı otomobiliyle çarptığı çiftçi Osman Karayel'in (55) cansız bedenini su kuyusuna atmasının ayrıntıları ortaya çıktı.
 17 Şubat 2020 16:20
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Otomobille çarptı, cesedi cezaevi korkusuyla kuyuya attı

Ilgın'a bağlı Çiğil Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan, 3 çocuk babası Osman Karayel'in eşi Ş.K., dün öğle saatlerinde, Çiğil Jandarma Komutanlığı'na giderek, kocasının cumartesi gecesi eve dönmediğini ve haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Karayel'in cumartesi günü saat 23.00 sıralarında evine gitmek için kahveden ayrıldığını belirledi. Jandarma, Karayel'in evinin gidiş güzergahı olduğu için karakolun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Karayel'in, belirtilen saatte karakolun önünden yürüyerek, geçtiği saptandı.

KIRIK CAM VE FARDAN YOLA ÇIKILDI

Bu sırada cumartesi gecesi Dığrak Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin, 42 HNU 64 plakalı otomobili, ön camı ve farının kırık olmasından şüphelenip, durdukları ortaya çıktı. Jandarmanın, sürücü İsmail G.'nin taş fırladığı için cam ve farın kırıldığını söylemesinin ardından kimlik bilgilerini kontrol edip, yola devam ettirdiği belirlendi. Karayel'in kazaya kurban gitme ihtimalini değerlendiren jandarma, İsmail G.'nin Belekler Mahallesi'ndeki evine gittiğinde otomobilin ön camının değiştirilmiş, farının hala kırık, aracın içinin de temizlenmiş olduğunu saptadı. Jandarma, İsmail G. ve yanındaki kayınpederi Mustafa E.'ye cumartesi günü nerede ve ne yaptıklarını sordu. Çelişkili konuşan İsmail G. ve Mustafa E., şüphe üzerine gözaltına alındı.

CEZAEVİ KORKUSUYLA CESEDİ SU KUYUSUNA ATMIŞ

İsmail G., sorgusunda, olay günü arkadaşları İsmail M. (27) ve İsmail G. (25) ile birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezdikleri sırada Çiğil Mahallesi'nde yol kenarında giden Osman Karayel'e çarptığını, araçtan inip, baktıklarında öldüğünü anlayınca cesedi orada bıraktıklarını söyledi. Bölgeden uzaklaştıktan sonra 2 arkadaşını mahallede bırakıp, kayınpederi Mustafa E.'yi de yanına alarak, kaza yerine geldiklerini söyleyen İsmail G., Osman Karayel'in cesedini battaniyeye sarıp, otomobile koyarak, yaklaşık 18 kilometre gittikten sonra Derbent ilçesindeki su kuyusuna attıklarını itiraf etti. İsmail G.'nin itirafı üzerine jandarma, su kuyusuna gidip, Karayel'in cesedini çıkarttı.

Kaza sırasında sürücü İsmail G.'nin yanında bulunan arkadaşları İsmail M. ve İsmail G. de gözaltına alındı. 2 kişi de ifadelerinde, kazanın ardından Osman Karayel'in öldüğünü anlayınca İsmail G.'ye, jandarmaya haber vermeleri gerektiğini söylediklerini, İsmail G.'nin de 'Ben halledeceğim' dediğini ardından kaza yerinden uzaklaştıktan sonra mahallede araçtan indiklerini söylediği öğrenildi.

EVİNE YAKLAŞIK 300 METRE KALA KAZA OLMUŞ

Jandarma, yaptığı incelemede, kazanın da Osman Karayel'in evine yaklaşık 300 metre kala meydana geldiği, en yakın yerleşim yerinin kendi evi olması nedeniyle kazayı başka gören olmadığını belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Osman Karayel'in cenazesi, bugün Çiğil Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

MUHTAR: KAZA DEĞİL CİNAYET

Osman Karayel'in akrabası, Çiğil Mahallesi'nin muhtarı İsmail Karayel, olayla ilgili ''Osman, benim akrabamdır ve kendi halinde çiftçilik yapan birisidir. Olay günü kahveden çıkıp yolun kenarından evine giderken otomobil çarmış. Öldüğü anlaşılınca da cesedini su kuyusuna atmışlar. Ailesi perişan durumda. Bu bir kaza değil cinayettir. Suçluların gereken cezayı almalarını istiyoruz'' diye konuştu.
DHA
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