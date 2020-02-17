HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı
|17 Şubat 2020 16:29
|Yazdır
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D'nin, Van'da bir terör olayını gerçekleştiren 3 kişiden biri olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki aracı yakılan M.A, 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne müzahir bir internet sitesinde "Van'da ajanlık yapan bir kişinin aracı intikam birimlerimizce hedef alındı" şeklinde paylaşımın yapıldığını tespit etti.
Ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatıyla 15 Aralık 2019'da araç sahibinin ifadesini aldı.
Burada fotoğraf teşhisi yaptırılan M.A, milletvekilinin aracında yakalanan terör şüphelisi Y.D'nin yanı sıra S.K. ve M.S.T. isimli zanlıları teşhis etti.
Terör örgütünce tehdit içerikli mesajlar almaya başladığını belirten araç sahibi M.A, söz konusu durumu 21 Ocak'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek, güvenlik güçlerine iletti.
M.A'nın şikayeti üzerine, Van 2. Sulh Ceza Hakimliği, araç yakma olayıyla ilgili teşhis edilen ve aralarında HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan Y.D'nin de bulunduğu 3 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi, sosyal medya ve arşiv araştırması yapılması, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem başlatılarak, gözaltına alınabilmesi, ikametlerinde arama, el koyma yapılabilmesi için karar aldı.
Alınan karar doğrultusunda yürütülen teknik takip sonucu Y.D'nin, HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde saklandığını belirleyen ekipler, 14 Şubat'ta evden çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.
Terör şüphelisi Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.
Bu arada Van Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Denizli'de FETÖ'den 1 tutuklama
17 Şubat 2020 18:18
|Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
17 Şubat 2020 18:05
|Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
17 Şubat 2020 17:54
|Bursa'da DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı
17 Şubat 2020 17:11
|Kırıkkale'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
17 Şubat 2020 15:52
|DAEŞ ve PKK'ya paralı askerlik yapan 5 terörist tutuklandı
17 Şubat 2020 14:51
|Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesi soruşturmasında gözaltı süresi uzatıldı
17 Şubat 2020 12:03
|HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu
17 Şubat 2020 10:58
|Ardışık aranan 4 eski askere FETÖ'den 15 yıl istendi
17 Şubat 2020 10:52
|11 ilde FETÖ operasyonu: 12'si muvazzaf asker, 16 gözaltı
17 Şubat 2020 09:55