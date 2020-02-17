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Kaymakamlık binasından atlayarak intihar etti

ŞIRNAK Cizre'de kaymakamlık binasından aşağı atlayarak intihar eden Nezir Kılıç isimli adam feci şekilde can verdi
 17 Şubat 2020 17:05
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Kaymakamlık binasından atlayarak intihar etti

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada yüzde 76 zihinsel ve işitme engeli bulunan adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kendini boşluğa bıraktı

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 17.02.2020 tarihinde Nezir Kılıç isimli 46 yaşında, % 76 zihinsel ve işitme engelli vatandaşımız geldiği Cizre Kaymakamlık binasının 4. katındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğu fark edilir edilmez Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere orada bulunan personel tarafından ikna girişiminde bulunulmuş ancak tüm çabalara rağmen şahıs kendini aşağıya bırakarak intihar etmiş olup kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

"3 defa intihar girişiminde bulunmuş"

Nezir Kılıç isimli vatandaşımızın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu, yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir. Evli ve 4 çocuk babası Nezir Kılıç'a Cizre Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DHA
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