Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|17 Şubat 2020 17:13
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0530
|6,0540
|6,0470
|6,0480
|Avro
|6,5700
|6,5710
|6,5540
|6,5550
|Sterlin
|7,8580
|7,8970
|7,8510
|7,8900
|İsviçre Frangı
|6,1550
|6,1860
|6,1470
|6,1770
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0350
|6,0850
|6,0250
|6,0750
|Avro
|6,5500
|6,6100
|6,5250
|6,5850
|Sterlin
|7,8130
|7,9580
|7,8010
|7,9350
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