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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 500,00 liradan işlem gördü
 17 Şubat 2020 17:26
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 308,00 308,20 307,60 307,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.030,00 2.051,00 2.027,00 2.048,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 281,00 285,00 280,50 284,50
Lira(Tam) Ziynet 1.984,00 2.004,00 1.981,00 2.001,00
Yarım Ziynet 992,00 1002,00 991,00 1001,00
Çeyrek Ziynet 496,00 501,00 495,00 500,00
Anadolu Ajansı
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