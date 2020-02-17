Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 500,00 liradan işlem gördü
|17 Şubat 2020 17:26
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 307,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 500,00 lira, Cumhuriyet altını 2.048,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 307,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|308,00
|308,20
|307,60
|307,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.030,00
|2.051,00
|2.027,00
|2.048,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|281,00
|285,00
|280,50
|284,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.984,00
|2.004,00
|1.981,00
|2.001,00
|Yarım Ziynet
|992,00
|1002,00
|991,00
|1001,00
|Çeyrek Ziynet
|496,00
|501,00
|495,00
|500,00
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