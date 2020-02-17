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Müzekart'a indirim... 1 Mart'tan itibaren 60 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerine 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart'ın satış ücretinde indirim yapılıyor. Yılbaşından bu yana Milli Saraylara bağlı bazı tarihi mekanları da kapsayan MüzeKart, 1 Mart itibariyle 60 TL'den satışa sunulacak
 17 Şubat 2020 17:40
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Müzekart'a indirim... 1 Mart'tan itibaren 60 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerine 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart'ın satış ücretinde indirim yapılıyor. Yılbaşından bu yana Milli Saraylara bağlı bazı tarihi mekanları da kapsayan MüzeKart, 1 Mart itibariyle 60 TL'den satışa sunulacak.

MüzeKart'ın 70 TL olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle 60 TL'ye düşürülecek. MüzeKart, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine ek olarak yılbaşından bu yana, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı bazı tarihi mekanlara da 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlıyor.

Kapsamı genişletilen, fiyatı ise düşürülen MüzeKart'ın, alındığı tarihten başlayarak bir yıl geçerlilik süresi bulunuyor. İndirimli MüzeKartlar, 1 Mart'tan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra www.muze.gov.tr adresinden satın alınabilecek.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler ile bir refakatçisi, zorunlu hizmete tabi er ve erbaşlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, ücretsiz ziyaret edebiliyor.

30 TL ücretle satışa sunulan "Müzekart Akademi" ise Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personele, Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca ikişer defa ücretsiz ziyaret edebilmelerine olanak sağlıyor.
İhlas Haber Ajansı
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