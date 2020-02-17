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Vatandaş, kamu hizmetlerinde, en çok polisten memnun

2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %75,5 oldu
 17 Şubat 2020 17:44
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Vatandaş, kamu hizmetlerinde, en çok polisten memnun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %75,5 olurken bunu sırasıyla %72,2 ile ulaştırma, %67,1 ile sağlık, %61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %54,8 ile eğitim ve %53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.
Memurlar.Net
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