Vatandaş, kamu hizmetlerinde, en çok polisten memnun

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %75,5 olurken bunu sırasıyla %72,2 ile ulaştırma, %67,1 ile sağlık, %61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %54,8 ile eğitim ve %53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.