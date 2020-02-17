Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
|17 Şubat 2020 17:54
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Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı.
İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Paşaköy köyü 2. derece askeri yasak bölgede bir otomobilin bir kadını araçtan indirip kaçtığını tespit etti.
İlçe merkezine kaçan sürücünün peşine düşen ekipler sürücü M.K'yi, diğer ekip ise yasak bölgede inen S.Ö'yü yakaladı.
Yapılan incelemede S.Ö'nün FETÖ ile bağlantısı olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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