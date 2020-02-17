Uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından intihar etti
|17 Şubat 2020 18:07
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DİYARBAKIR'da, Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu gün oturduğu bir kafeteryada telefonla görüştüğü kişiyle yaşadığı bir tartışmanın arından silahıyla yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Diyarbakır görevli Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu günde geldiği bir kafeteryada ismi öğrenilemeyen bir kişiyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın ardından uzman çavuş, tabancasıyla intihar etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir T.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Toskar'ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yapılan
yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, açıklamada
şöyle denildi:
"Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., günlük izinde bulunduğu esnada 17 Şubat 2020 günü saat 14.30 sıralarında telefonda yaşadığı bir tartışma sonucu girdiği bunalım neticesinde kendi silahı ile intihar teşebbüsünde bulunmuştur. Ağır yaralanan personelimize Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen saat 15.30 sıralarında vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli, Jandarma Bölge Komutanlığınca idari tahkikat başlatılmıştır."
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