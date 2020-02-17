Bilirkişilik eğitimleri geçici olarak durduruldu

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 2 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bilirkişilik eğitimlerinin durdurulduğu belirtildi.

Yapılan duyuruda; teorik ve uygulama eğitimlerinin ve yenileme eğitimlerinin içeriği, yöntemi, usul ve esaslarının güncellenmesi konusunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından bir çalışma başlatılacağı ve bu nedenle 2 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere tüm bilirkişilik eğitimlerinin durdurulduğu belirtildi.

İşte O Duyuru;