1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki kişilik elektrikli bisiklete anne, baba ve 4 çocuğun binmesi görenleri hayrete düşürdü
 17 Şubat 2020 18:39
Yazdır
Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki kişilik elektrikli bisiklete anne, baba ve 4 çocuğun binmesi görenleri hayrete düşürdü.

Muğla - Fethiye Karayolu Yerbelen mevkisinde bir babanın eşini ve 4 çocuğunu alarak elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuk yapması görenleri şaşırttı. Baba elektrikli bisikleti kullanırken iki çocuğunu hemen ön tarafına oturtmuş, çocuklardan biri ise annenin kucağında en küçük sarsıntıda düşme tehlikesi altında yolculuk yapıyor. Diğer çocuğun da elektrikli bisikletin en arkasında güçlükle oturduğu görülüyor. Sürücünün bu halde çocuklarının ve eşinin canını hiçe sayarak trafikte seyretmesi görenleri hayrete düşürdü.

Görüntülerde, elektrikli bisiklet üzerinde ön tarafta iki çocuğun, arkada kadın ve kucağında küçük bir çocuk ile en arkada ise bir kız çocuğu ile ilerleyen baba, tehlikeye aldırış etmeden seyir etmesi görünüyor.

Görüntüler, trafikte seyreden diğer sürücüler tarafında cep telefonu ile kaydedilirken, görenleri hayretler içinde bıraktı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı
17 Şubat 2020 19:03		 Tam o an! Hasarlı bina böyle yıkıldı...
17 Şubat 2020 17:30
İmamoğlu, kreş için personel alımı yapılacağını duyurdu
17 Şubat 2020 15:47		 Elazığ'da korkutan deprem
17 Şubat 2020 14:56
İBB'den yeni birim... İstanbul Yatırım Ajansı
17 Şubat 2020 14:12		 Yarıyıl tatili için gittikleri köyden dönen öğrenciler okullarına yeni kavuştu
17 Şubat 2020 13:25
Bu makina hem kitapları hem okuyucuları bakterilerden koruyor
17 Şubat 2020 10:54		 Doğu'da 3 ilde kar yağışı bekleniyor
17 Şubat 2020 10:34
'Künye ağaç' bakım bekliyor
17 Şubat 2020 09:31		 Malatya'da depremzedeler için 5 bin konut yapılacak
16 Şubat 2020 21:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:11 - Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret20:06 - Üniversiteli Ertunç, apart dairede ölü bulundu20:01 - Ev kadınları internet bağımlısı oldu19:55 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi19:51 - Ehliyeti alkolden iptal edildi, alkollü araç kullanırken kaza yaptı19:47 - HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son19:43 - Bakan Selçuk, Milli Eğitim Müdürü'nün cenazesine katıldı19:39 - Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı19:35 - CHP'den 'İş Bankası hisseleri' açıklaması19:31 - Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak
19:27 - 14 Şubat'ta çiftler en çok ne aldı?19:23 - Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt19:19 - HDP'li vekilin aracında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı19:15 - BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı19:11 - 1600 yıllık tarihi kemeri dinamitle patlattılar19:07 - Stajyer avukata cinsel saldırı! Baro harekete geçti19:03 - Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı19:00 - Sabancı Holding, Temsa'nın yüzde 50'sini sattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
RTÜK'ten 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
limon 3
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 8
rafadan tayfa 4
cihangir göktaş 1
çalışma hayatının altın kuralları 1
emre yücelen şan dersi 1
mustafa kapı 2
football manager 2019 2
ucuza almak için akşam pazarına çıkın 3
konya'da kendini asan tır şoförü 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam