Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak
|18 Şubat 2020 00:02
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Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Dalış Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak. Sınavda yeterlilik göstererek başarılı olan ve yapılacak başarı sıralamasındaki ilk 4 Amir ve ilk 28 polis memuru personele eğitim vermek üzere Kurbağa adam temel eğitim kursu düzenlenmesi EGM makamı ile uygun görülmüştür.
Şartlara haiz olan personelin alacağı doktor raporunu çalıştığı birime teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca personel hakkında çalıştığı birim amirinin görüşü alınacaktır.
2020 yılı EHS mensupları kurbağa adam adayı seçme sınavı için istenen şartlar şu şekildedir;
1. Emniyet hizmetleri sınıfı personeli olmak
2. Asaleti tasdik edilmiş olmak
3. 30 yaşından gün almamış olmak (31.12.1990 sonrası doğmuş olmak)
4. Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak
5. Sağlık açısından havuz/deniz ve kara sporları sınavlarına girmeye bir engeli bulunmadığını doktor raporu ile belgelemek
6. Polis memuru,Başpolis memuru,Komiser Yardımcısı veya Komiser rütbesinde olmak
7. Başvurunun yapılacağı tarih itibariyle daire başkanlığınca belirlenecek diğer şartlara sahip olmak (Yüzme biliyor olmak,Birim amirince talebin uygun görülmesi)
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