HDP'li vekilin aracında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI AÇTI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek işletmeleri denetlemek üzere, çevre yönetimi hizmeti yeterlilik belgesi sınavı açıyor