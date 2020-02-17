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HDP'li vekilin aracında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Yunus Durdu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
 17 Şubat 2020 19:19
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HDP'li vekilin aracında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Yunus Durdu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında teknik takip sonucu HDP Van Milletvekili Sarısaç'ın evinde saklandığı tespit edilen ve 14 Şubat'ta ekiplerce, Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alınan Yunus Durdu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Durdu, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Durdu'nun, Van'da bir terör olayını gerçekleştiren 3 kişiden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında da "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Anadolu Ajansı
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