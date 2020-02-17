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Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt

Memurların ekonomik koşullarını iyileştirecek olan 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor" dedi.
 17 Şubat 2020 19:23
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Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , AK Parti MYK toplantısı sürerken açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;

-(Rusya'daki Türk heyeti) İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya'dan son günlerde Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bu mutabakatı ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır.

-30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve 'Suriye'de ne işiniz var' diyenler 'niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz' diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir.

(Hilmi Özkök'ün açıklamaları) Siyasi hafızamız kuvvetlidir. TSK'dan çok sayıda asker atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? En önemli tartışma ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti nedeniyle atılmıştır ama herkes kendi döneminde mükemmel işler yapıldığını söylüyor.

-3600 ek gösterge çalışmaları devam ediyor.

-(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) 15 Temmuz gecesi ve ondan sonra FETÖ'nün en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı öldürmek istedi, meclise saldırdı. Ama bir kişiye dokunmadılar, Kılıçdaroğlu'na tankları açarak yol verdiler. Utanılacak bir tek şey var; o da darbe olurken bir genel başkanın evde film seyreder gibi darbe görüntülerini seyretmesidir.

-(Kılıçdaroğlu açıklamaları) FETÖ'yü hedef almaktan çok seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef alıyor. FETÖ de Cumhurbaşkanımızı hedef gösteriyor. Yaptığı FETÖ ile mücadele midir yoksa FETÖ'yü mağdur gösterecek şekilde spekülasyonlar mı üretmektir? Seçilmiş bir makamı terör örgütünün ayağı olarak göstermek yapmaya başladığınız iş milletin iradesi ile kavga etmektir. Son bir ay içerisindeki gelişmeler CHP'nin yeniden milli irade ile kavga etmek gibi orijinal kodlarına döndüğünü gösteriyor.
Anadolu Ajansı
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