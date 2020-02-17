Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), bu yıl ikinci kez düzenleyeceği "Geleceğini Modelle 2020 Yarışması" ile liseli gençlere hayallerindeki yapıları tasarlama fırsatı sunuyor.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, SketchUp desteğiyle gerçekleşecek yarışmanın son başvuru tarihi 30 Nisan olarak açıklanırken, dereceye giren projelere 15 Mayıs'ta İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşecek törenle ödülleri verilecek.

Jüri üyeliğini, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademik kadrosunun ve SketchUp temsilcilerinin yapacağı yarışmada, en iyi tasarımı yapan takıma 10 bin lira, ikinci takıma 7 bin 500 lira, üçüncü takıma ise 5 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada başarı gösteren ve jüriyi etkileyen 3 farklı takıma da biner liralık mansiyon ödülü sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKÜ Eğitim Kurumları İlişkileri Koordinatörü Yavuz İlker Baldan, "İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden sayılabilecek mimarlık, asırlar boyunca yenilenerek ve gelişerek günümüzün en önemli meslekleri arasına girdi. Gelecekte de asla eskimeyecek ve her zaman ihtiyaç duyulacak olan mimarlık mesleğinin, dijital dünyadaki yeni temsilcileri olan gençlerimize mesleki bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Geleceğini Modelle Yarışması'nı bu yıl ikinci kez düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.