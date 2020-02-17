Bakan Selçuk, Milli Eğitim Müdürü'nün cenazesine katıldı
|17 Şubat 2020 19:43
|Yazdır
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da 1996-2011 yılları arasında Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Aksan'ın cenaze törenine katıldı.
Muğla'ya eğitim sektörüne yönelik değerlendirme toplantısı için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 yıl Muğla İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mustafa Aksan'ın Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene katıldı.
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekilleri, Vali Esengül Civelek, eğitim çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merhum eski Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aksan'n eşi Emine Enise Aksan ve öğretmen kızı Merve Aksan'a başsağlığı diledi.
Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze töreni sonrası Bakan Selçuk Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen hayırsever iş insanları ve STK'lar ile düzenlenen toplantıya geçti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi perşembe günü açılacak
17 Şubat 2020 18:13
|Vatandaş, kamu hizmetlerinde, en çok polisten memnun
17 Şubat 2020 17:44
|Ortaokul öğrencisi bir gününü polislerle geçirdi
17 Şubat 2020 15:20
|Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı
17 Şubat 2020 13:51
|Hurdalıktan çıktı beş milyona satıldı
17 Şubat 2020 13:48
|Fenomen'in annesinden yürek yakan sözler! Ailemiz yok oldu
17 Şubat 2020 12:32
|Babanın kızıyla yürek yakan kahkahası!
17 Şubat 2020 12:21
|Vali ile öğrencilerin sosyal medyadaki 'kar tatili pazarlığı' güldürdü
17 Şubat 2020 12:00
|Sigara içenlerin sayısı % 30 azaldı
17 Şubat 2020 11:25
|Cezaevlerinde geçen yıl 1 milyon 102 bin kitap okundu
17 Şubat 2020 10:49