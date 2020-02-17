1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ehliyeti alkolden iptal edildi, alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil bir başka otomobile çarptı. Alkollü sürücünün kısa bir süre önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği ortaya çıktı.
 17 Şubat 2020 19:51
Yazdır
Ehliyeti alkolden iptal edildi, alkollü araç kullanırken kaza yaptı

Aksaray'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil bir başka otomobile çarptı. Alkollü sürücünün kısa bir süre önce yine alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği ortaya çıktı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi 2441 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü araç kullandığı iddia edilen F.Ü. (21) idaresindeki 68 ABA 289 plakalı otomobil, karşı yönden gelen T.T. (36) yönetimindeki 68 KN 120 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası şans eseri yaralanan olmazken her 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar tarafından polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili araştırma ve inceleme başlatırken, alkollü sürücü polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yapılan incelemelerin ardından alkollü sürücünün kısa bir süre önce yine alkollü otomobil kullanmaktan polise yakalandığı, aday stajyer sürücü olması nedeniyle ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği öğrenilirken, yapılan alkol kontrolünde 1.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü polis ekiplerince sağlık kontrolü ve ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli Ertunç, apart dairede ölü bulundu
17 Şubat 2020 20:06		 Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı
17 Şubat 2020 19:39
1600 yıllık tarihi kemeri dinamitle patlattılar
17 Şubat 2020 19:11		 Minik Eymen'in cesedi ile 2 gün servis yapmışlar
17 Şubat 2020 18:44
Uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından intihar etti
17 Şubat 2020 18:07		 Kaymakamlık binasından atlayarak intihar etti
17 Şubat 2020 17:05
İntihara kalkıştı, pişman olup sağlık ekiplerini aradı
17 Şubat 2020 16:44		 Otomobille çarptı, cesedi cezaevi korkusuyla kuyuya attı
17 Şubat 2020 16:20
Okul müdürü odasında uğradığı saldırıyı anlattı
17 Şubat 2020 15:59		 Yayaya çarpan 81'lik sürücü: 3 kurstan birinci çıktım
17 Şubat 2020 14:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:11 - Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret20:06 - Üniversiteli Ertunç, apart dairede ölü bulundu20:01 - Ev kadınları internet bağımlısı oldu19:55 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi19:51 - Ehliyeti alkolden iptal edildi, alkollü araç kullanırken kaza yaptı19:47 - HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son19:43 - Bakan Selçuk, Milli Eğitim Müdürü'nün cenazesine katıldı19:39 - Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı19:35 - CHP'den 'İş Bankası hisseleri' açıklaması19:31 - Liseliler, geleceğin dünyasını tasarlayacak
19:27 - 14 Şubat'ta çiftler en çok ne aldı?19:23 - Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt19:19 - HDP'li vekilin aracında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı19:15 - BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı19:11 - 1600 yıllık tarihi kemeri dinamitle patlattılar19:07 - Stajyer avukata cinsel saldırı! Baro harekete geçti19:03 - Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı19:00 - Sabancı Holding, Temsa'nın yüzde 50'sini sattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
RTÜK'ten 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rafadan tayfa 4
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
emre yücelen şan dersi 1
tolga ciğerci 2
uyuz 3
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 2
türkiye'nin yüzde 52.4'ünün mutlu olması 4
mustafa kapı 2
çirkin kadınların zeki olması 1
serdar aziz 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam