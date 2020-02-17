AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
|17 Şubat 2020 19:55
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