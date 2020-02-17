1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı.
 17 Şubat 2020 20:11
Yazdır
Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret

Hakkari'de, 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan tutuklu bulunan HDP'li eski Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın yargılanmasına başlandı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Karaman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktorla iş birliği yaptı, sevgilisini dolandırdı
17 Şubat 2020 20:56		 HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son
17 Şubat 2020 19:47
Stajyer avukata cinsel saldırı! Baro harekete geçti
17 Şubat 2020 19:07		 Kuzenini öldürmüştü... Mahkemede kan donduran ifade!
15 Şubat 2020 20:56
Savcılık, Kadir Şeker'in kıyafetlerini kriminale gönderdi
15 Şubat 2020 18:35		 Bilirkişi tespit etti... MİT kumpasında şok detaylar!
15 Şubat 2020 17:23
Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi
15 Şubat 2020 17:03		 Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor
15 Şubat 2020 15:59
Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar
13 Şubat 2020 23:43		 Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurusu uyuşturucu alırken yakalandı
13 Şubat 2020 23:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - 3 gün izin verilmedi, TIR kuyruğu 40 km'yi buldu22:11 - Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama22:06 - Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Değeri 41 milyon lira22:01 - Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltında21:56 - 2. soruda elendi, bin TL bile alamadı21:51 - Bedri Gencer'in dersleri başka öğretim görevlisine verildi21:46 - İntihar girişiminde bulunan genci Veysel Eroğlu, ikna etti21:41 - 11 yaşındaki çocuk okul yolunda can verdi21:36 - Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı21:31 - Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
21:26 - Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı21:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı21:16 - FETÖ'nün GATA yapılanması davasına devam edildi21:11 - 'Meriç'i geçenleri demir çubukla dövüp geri yolluyorlar'21:06 - Japon Yarbay'ın adı İstanbul'da yaşayacak21:01 - Belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu20:56 - Doktorla iş birliği yaptı, sevgilisini dolandırdı20:51 - İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
RTÜK'ten 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ismail ok 1
hayal kırıklığı 1
2019-2020 cemil usta sezonu 1
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 1
Beyaz leblebi 5
tetanoz 2
Julian nagelsmann 2
Heung min son 2
cihangir göktaş 1
dem vurmak 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam