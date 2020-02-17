Hakkari'de HDP'li eski başkanın tahliye istemine ret
Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı.
|17 Şubat 2020 20:11
|Yazdır
Hakkari'de, 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan tutuklu bulunan HDP'li eski Belediye Başkanı Cihan Karaman'nın yargılanmasına başlandı.Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Karaman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Doktorla iş birliği yaptı, sevgilisini dolandırdı
17 Şubat 2020 20:56
|HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son
17 Şubat 2020 19:47
|Stajyer avukata cinsel saldırı! Baro harekete geçti
17 Şubat 2020 19:07
|Kuzenini öldürmüştü... Mahkemede kan donduran ifade!
15 Şubat 2020 20:56
|Savcılık, Kadir Şeker'in kıyafetlerini kriminale gönderdi
15 Şubat 2020 18:35
|Bilirkişi tespit etti... MİT kumpasında şok detaylar!
15 Şubat 2020 17:23
|Tedavisi süren kaptan pilotun ifade işlemi ertelendi
15 Şubat 2020 17:03
|Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilotun ifadesi alınıyor
15 Şubat 2020 15:59
|Başkasına ait taşınmazları dublör kullanarak satmışlar
13 Şubat 2020 23:43
|Uyuşturucuyla Mücadele Derneğinin kurusu uyuşturucu alırken yakalandı
13 Şubat 2020 23:11