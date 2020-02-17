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Dizideki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa tepki yağdı

Arka Sokaklar'ın son bölümünde yer alan polis ve bekçi arasındaki diyalog Twitter'da tepki topladı. Birçok kişi bekçilerin küçük düşürüldüğünü söyleyerek gerekli işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı'na seslendi.
 17 Şubat 2020 20:36
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Dizideki bekçi ve polis arasındaki diyaloğa tepki yağdı

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, cuma günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Toplumdaki konuların işlendiği Arka Sokaklar'ın son bölümündeki bekçi sahnesi ise izleyicileri kızdırdı.

POLİS VE BEKÇİ ARASINDAKİ DİYALOG TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin Sevgililer Günü'nde ekrana gelen bölümünde polis memuru Arda, sevgilisiyle otomobilinde otururken bekçiler gelerek kimlik kontrolü yapmak istiyor. Görüntülerde, otomobilin camını tıklatan bekçi, Arda'ya "Hoop hayrola", "İner misin aslanım arabadan", "Gel bakalım delikanlı şöyle", "Uzatma aslanım kimlik çıkart" diyor.

Bunun üzerine sinirlenen Arda ise polis rozetini göstererek "Bak bu iki oldu. O aslanımı yediririm sana. Kırk yılın başı kız arkadaşımla yalnız kalmışız. Bir de sana mı dert anlatacağım. Al kimlik al! Oğlum polis olmasam ne olacak? Ne hakkın var insanları rahatsız etmeye? Hadi dönün arkanızı gidin. Bir daha da uğramayın buraya" diyerek tepki gösteriyor.

BEKÇİLER İÇİN KARALAMA KAMPANYASI MI YAPILIYOR?

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesine sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bekçiler üzerine bir karalama kampanyası yapılmaya çalışıldığını söyleyerek yetkililere çağrıda bulundu.
Memurlar.Net
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