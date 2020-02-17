Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Adana İncirlik'teki 10. Tanker Üs Komutanlığında Harekat Komutanı olarak görevli olan ve darbe girişiminde yer alan F-16'lara yakıt ikmali yapan tanker uçağının pilotu eski albay Erhan Gazioğlu, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Olay günü üs komutanı olan sanık eski tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın hafta sonu terörle mücadele harekatı olacağını söylediğini ifade eden Gazioğlu, mesai bitiminden sonra evine gittiğini, akşam saatlerinde de göreve çağırılması üzerine üsse döndüğünü anlattı.

Üsse gittikten sonra saat 21.28'de kuleden motor çalıştırma talimatı verildiğini bildiren Gazioğlu, saat 21.47'de kalkış yaptıklarını ve bir süre Kütahya bölgesinde bulunduklarını dile getirdi.

Sanık Gazioğlu, saat 22.53'te Kütahya'da sivil uçuşları engelledikleri için bölgeyi terk etmeleri uyarısı verildiğini, uçakta yapılan değerlendirme sonrası hem üs komutanının emrini yerine getirmek hem de sivil uçuşu engellememek için Konya'ya yaklaştıklarını anlattı.

Bu olaylar yaşanırken üs komutanına ulaşmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini belirten Gazioğlu, Kayseri bölgesindeki tanker uçağının da aynı durumda olduğunu anlamaları üzerine İncirlik ile temas kurduklarını, yakıt ikmali talebi olabileceğinin söylenmesi üzerine Ankara istikametine gittiklerini beyan etti.

Olay günü F-16'lar tarafından kendilerinden talep edilen yakıt ikmalini karşıladıklarını kaydeden Gazioğlu, İncirlik'e inişten sonra TBMM'nin bombalandığını öğrendiğini, bunun savaş uçakları tarafından yapıldığını duyunca şoke olduğunu söyledi.

Gazioğlu, İncirlik'te üs komutanı Van'ın emriyle kısa süren bir toplantı yapıldığını, Van'ın, "Bu emri size ben verdim. Emri terörle mücadele harekatı kapsamında verdim, ifadeye çağırılırsanız bunu söylersiniz." dediğini aktardı.

Sanık Gazioğlu, bilirkişi raporlarındaki aleyhe hususları, iddianame ve mütalaada yer alan suçlamaları da kabul etmediğini ifade etti.

Uçuşları esnasında tanker uçaklarının darbe girişiminden haberdar edilmediğini iddia eden Gazioğlu, "Bize verilen emirlere uyduk. Kimse bize darbeden bahsetmedi." diye konuştu.

Üzerine atılı olan "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul etmeyen Gazioğlu, FETÖ ya da başka bir örgütün üyesi olmadığını savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.