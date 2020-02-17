1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyoğlu Belediyesi: TÜRGEV'e arsa tahsis edilmedi

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun 'İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği' yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 17 Şubat 2020 20:26
Yazdır
Beyoğlu Belediyesi: TÜRGEV'e arsa tahsis edilmedi

Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun 'İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği' yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına değinilerek, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'İBB arazisinin Beyoğlu Belediyesine usulsüz tahsis edildiği' yönündeki asılsız ve çirkin iddialarını şiddetle kınıyoruz. Halkın oylarıyla seçilmiş olan bir belediye başkanının yine halkın oylarıyla seçilmiş meclis üyeleriyle ilgili kullanmış olduğu 'Bu resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıyalık anlayışı. Kamu vicdanı değil eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu. Eşkıyanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz, malını gasp etmek.' şeklindeki çirkin ithamları, her şeyden önce halkın iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır." denildi.

"Sayın İmamoğlu'nun daha önce ortaya attığı ve tamamen yalandan ibaret olduğu ortaya çıkan 'Benden önce 165 milyon liralık 5 bina TÜRGEV'e verilmiş' yönündeki asılsız iddialarını, bazı medya organlarında yer alan yalan haberleri kaynak göstererek haklı çıkarma çabasına girmesi cehaletin en bariz örneklerinden birisidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, söz konusu arazi içerisinde bulunan yapının yıllardır Beyoğlu Belediyesi Örnektepe Semt Konağı olarak vatandaşlara hizmet verdiği bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, bölge halkının taleplerini tam olarak karşılamakta yetersiz kaldığı için 2018'de yıkılan yapının yerine, bölge halkının tüm taleplerine cevap verecek şekilde daha kapsamlı bir proje hazırlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde hazırlanan yeni projenin içerisinde; sağlık merkezi, semt konağı, gençlik merkezi, kütüphane, muhtarlık, belediye misafirhanesi, 158 araç kapasiteli otopark, çok amaçlı toplantı salonu, STK ve amatör spor kulüpleri için yönetici odaları bulunmaktadır. Bu alanlar tamamen Beyoğlu halkının kullanımında olacaktır. Bölge halkının talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni proje inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin oy çokluğuyla almış olduğu kararla Beyoğlu Belediyesine tahsis edilmiştir. İBB Meclisi tarafından Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen taşınmazlar hiçbir dönem TÜRGEV'e tahsis edilmediği gibi şimdi de tahsisi söz konusu değildir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her zamanki gibi kamuoyunu yanıltmaktadır."

Açıklamada ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'na, halkın oylarıyla seçilmiş İBB Meclisi'nden ve İstanbul halkından özür dilemesi çağrısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama
17 Şubat 2020 22:11		 'Meriç'i geçenleri demir çubukla dövüp geri yolluyorlar'
17 Şubat 2020 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti
17 Şubat 2020 20:16		 AK Parti MYK toplantısı sona erdi
17 Şubat 2020 19:55
CHP'den 'İş Bankası hisseleri' açıklaması
17 Şubat 2020 19:35		 Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt
17 Şubat 2020 19:23
BM, İdlib için ateşkes çağrısı yaptı
17 Şubat 2020 19:15		 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
17 Şubat 2020 17:20
İYİ Partiden istifa eden milletvekili: Partide milliyetçiler dışlanıyor
17 Şubat 2020 15:23		 Bakan Selçuk, Muğla'da öğretmen adaylarıyla buluştu
17 Şubat 2020 14:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - 3 gün izin verilmedi, TIR kuyruğu 40 km'yi buldu22:11 - Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama22:06 - Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Değeri 41 milyon lira22:01 - Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltında21:56 - 2. soruda elendi, bin TL bile alamadı21:51 - Bedri Gencer'in dersleri başka öğretim görevlisine verildi21:46 - İntihar girişiminde bulunan genci Veysel Eroğlu, ikna etti21:41 - 11 yaşındaki çocuk okul yolunda can verdi21:36 - Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı21:31 - Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
21:26 - Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı21:21 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı21:16 - FETÖ'nün GATA yapılanması davasına devam edildi21:11 - 'Meriç'i geçenleri demir çubukla dövüp geri yolluyorlar'21:06 - Japon Yarbay'ın adı İstanbul'da yaşayacak21:01 - Belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu20:56 - Doktorla iş birliği yaptı, sevgilisini dolandırdı20:51 - İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Okul müdürünü vuran güvenlikçi hayatını kaybetti
Sınav hırsızlığının ilk görüntüsü çıktı
İYİ Parti Milletvekili, sert bir açıklamayla istifa etti
Ak Parti, 39 maddelik kanun teklifi sundu
Ersun Yanal oyuncularıyla vedalaştı: Hakkınızı helal edin
RTÜK'ten 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza
Burcu Esmersoy: Babam tuvalette hortumla dövdü
Ankara Valisi Şahin, sokakta yaşayan Hasan'ın son halini paylaştı
Kadroya geçen taşeron işçilerine, DYK veya İYP'de görev verilerek ücret ödenebilir mi?
Hilmi Özkök'ten canlı yayınında namaz itirafı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
emre yücelen şan dersi 1
23.02.2020 fenerbahçe vs galatasaray maçı 4
Duymayı çok istediğimiz cümleler 1
erling haaland 4
serdar aziz 4
luiz gustavo 3
bir varmış bir yokmuş 1
dem vurmak 1
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 8
ali koç'u tebrik ediyorum,fenerbahçe bölünmüştür 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam