Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
|17 Şubat 2020 20:46
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Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.
Van-Başkale Güzeldere Geçidi'nin saat 17.30 itibarıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı Bitlis'in Hizan-Bahçesaray yolunun 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı ifade edildi.
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