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İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.
 17 Şubat 2020 20:51
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İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-4" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 23.59'a kadar devam edecek.
Anadolu Ajansı
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