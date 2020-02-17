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Doktorla iş birliği yaptı, sevgilisini dolandırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın, iddiaya göre bir doktorla para karşılığı anlaşıp evli olan sevgilisini 'hamileyim' diyerek dolandırdı.
 17 Şubat 2020 20:56
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Doktorla iş birliği yaptı, sevgilisini dolandırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın, iddiaya göre bir doktorla para karşılığı anlaşıp evli olan sevgilisini 'hamileyim' diyerek dolandırdı.

Sevgilisinin hamile olmadığını anlayan şahıs, sevgilisi ve doktordan şikayetçi oldu.

İddiaya göre, A.Ü. isimli şahıs, birlikte çalıştığı G.K. aracılığıyla D.Ö. isimli bir kadınla tanıştırıldı. Bir süre sonra D.Ö. ile A.Ü. sevgili oldu. D.Ö., evli olan sevgilisi A.Ü.'yü dolandırmak için bir hastanede doğum uzmanı T.B. ile sevgilisine hamile olduğunu ve kürtaj yapılacağını söylemesi yönünde anlaştı. Kendisinden kürtüj için 5 bin TL alan sevgilisinin hamile olmadığını iddia eden A.Ü., kendisini dolandırdığını iddia ettiği sevgilisi D.Ö., arkadaşı G.K. ve doktor T.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan D.Ö., G.K. ve T.B. polis sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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