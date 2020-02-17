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Belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir belediye çalışanı cami tuvaletinde ölü bulundu.
|17 Şubat 2020 21:01
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir belediye çalışanı cami tuvaletinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1217 Sokak'ta bulunan Osmankarakuyu Cami'nde meydana geldi. İddialara göre, caminin tuvaletine giren vatandaşlar bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, isminin 33 yaşındaki Sinan Karaçam olduğu tespit edilen genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından cenaze kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Korumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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