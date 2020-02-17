FETÖ'den gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
|17 Şubat 2020 21:21
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Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Burdur, Balıkesir, Antalya, Ankara ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda F.E.Ö, Ö.U, Ö.G, U.I, F.T.Ç. ve M.G. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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