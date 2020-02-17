Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı
|17 Şubat 2020 21:26
|Yazdır
Aksaray'da okulda unuttuğu kitabını almak için okuluna gelen 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi, yetkililerin kendisini fark etmemesi ve kapıyı kilitleyip okuldan çıkması üzerine okulda mahsur kaldı.
Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 2620 Sokakta bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde dersinin bitmesi üzerine okuldan çıkan 10 yaşındaki ismi açıklanmayan 4. sınıf öğrencisi eve gittikten bir süre sonra kitabını okulda unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine okulda unuttuğu kitabı almak için tekrar okula gelen öğrenci üst katta bulunan sınıfına çıkarak kitabını aldı. Bu sırada öğrencinin okula girdiğini fark etmeyen okul yetkilileri okulun kapılarını kilitleyerek okuldan ayrıldı.
Okuldan çıkmak isterken kapıların kilitli olduğunu fark eden öğrenci okulun balkon kısmına çıkarak dışarıdaki arkadaşlarından yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Çağrı merkezi olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracının sepetli merdiveni ile balkona ulaşarak çocuğu aşağıya indirdi. Daha sonra polis ekiplerince alınan çocuk ailesine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversitede içinde beyaz madde olan zarf paniği
17 Şubat 2020 17:22
|Hacettepe Üniversitesi'nde sistem kilitlendi, Rektör'den açıklama geldi
17 Şubat 2020 15:02
|7+1 eğitim modeli ile öğrencilere iş istihdamı sağlanıyor
16 Şubat 2020 14:21
|Hem okuyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyorlar
15 Şubat 2020 23:06
|Üniversite ilandaki hatasını düzeltti!
14 Şubat 2020 18:55
|Marmarisli Doruk, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
14 Şubat 2020 14:38
|Atatürk büstüne kartopu değdiği için çocuklar uyarılmış
14 Şubat 2020 09:06
|Okulları için eylem yapan öğrencilere çorbalı destek
13 Şubat 2020 23:01
|Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
13 Şubat 2020 09:51
|Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor
12 Şubat 2020 21:51