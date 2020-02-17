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Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı

Aksaray'da okulda unuttuğu kitabını almak için okuluna gelen 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi, yetkililerin kendisini fark etmemesi ve kapıyı kilitleyip okuldan çıkması üzerine okulda mahsur kaldı.
 17 Şubat 2020 21:26
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Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı

Aksaray'da okulda unuttuğu kitabını almak için okuluna gelen 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi, yetkililerin kendisini fark etmemesi ve kapıyı kilitleyip okuldan çıkması üzerine okulda mahsur kaldı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 2620 Sokakta bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde dersinin bitmesi üzerine okuldan çıkan 10 yaşındaki ismi açıklanmayan 4. sınıf öğrencisi eve gittikten bir süre sonra kitabını okulda unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine okulda unuttuğu kitabı almak için tekrar okula gelen öğrenci üst katta bulunan sınıfına çıkarak kitabını aldı. Bu sırada öğrencinin okula girdiğini fark etmeyen okul yetkilileri okulun kapılarını kilitleyerek okuldan ayrıldı.

Okuldan çıkmak isterken kapıların kilitli olduğunu fark eden öğrenci okulun balkon kısmına çıkarak dışarıdaki arkadaşlarından yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çağrı merkezi olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracının sepetli merdiveni ile balkona ulaşarak çocuğu aşağıya indirdi. Daha sonra polis ekiplerince alınan çocuk ailesine teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı
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