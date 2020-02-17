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Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
 17 Şubat 2020 21:36
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Bitlis'te feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yelkenli Köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Tatvan istikametine giden TIR, sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmsi sonucu karşı yönden gelen 2 otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Otomobilde sıkışan yolcular bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazada aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser'in hayatını kaybettiği, Mehmet ile Bahattin Eser'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da hastaneye giderek yarılıların durumu hakkında bilgi aldı.

DHA
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