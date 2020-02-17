Bedri Gencer'in dersleri başka öğretim görevlisine verildi

Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) profesör olan Bedri Gencer'in Twitter'dan yaptığı "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" paylaşımı tepki çekmişti.

DERSLERİ BAŞKA BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE VERİLDİ

Açıklamaları büyük tepki toplayan Bedri Gencer'in lisans öğrencilerine verdiği sosyoloji dersinin öğretim görevlisi değişti.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bedri Gencer'in protesto edilmesini ardından geçtiğimiz hafta okuldan atılması için 124 dilekçe toplanmıştı. Bu haftaya da dilekçeler toplanarak başlandı. Pazartesi sabahları sosyoloji dersine giren Gencer'in bu sabah derslerine Muhammed Fazıl Baş isimli araştırma görevlisi girdi.

Öğrenciler, yerine gelen hocaya sorduklarında ise, geçici veya kalıcı bir durum olabilir cevabını aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci otomasyon sistemi üzerinden dersin hocasının değiştiği bildirildi.

GENCER NE DEMİŞTİ?

Gencer yaptığı paylaşımda "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti. Gerici profesör, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kalmıştı.

YTÜ YÖNETİMİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi de yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili büyük tepki çeken sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Üniversite açıklamasında, "haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşım" ifadelerine yer vermişti.

ODASI MÜHÜRLENMİŞTİ

Bedri Gencer'e bu skandal açıklaması sonrası tepkiler dinmemişti. Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi Gencer hakkında inceleme başlatılacağını duyurmuştu ancak Gencer derslerini vermeye devam etmişti.

YTÜ'lü öğrenciler son olarak üniversite yönetiminin bir işlem yapmaması üzerine Gencer'in odasını mühürlemişti.