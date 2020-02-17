Hakkari'de terör operasyonunda 2 şüpheli gözaltında
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.
|17 Şubat 2020 22:01
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 15 Şubat'ta Şemdinli ilçesine bağlı Konur ve Tekeli köylerinde düzenlenen operasyonda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör ve 30 fişek ele geçirildi.
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