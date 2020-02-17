Yolcu otobüsünde ele geçirildi! Değeri 41 milyon lira
|17 Şubat 2020 22:06
|Yazdır
Bitlis ve Adana polisinin ortaktalaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte müşterek eroin operasyonu düzenledi.
Operasyonda, içinde eroin olduğu belirlenen yolcu otobüsü takibe alındı. Otobüs, Bitlis'in Üçyol mevkiinde durdurularak, içinde arama yapıldı.
Narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmındaki özel bölmede piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak
18 Şubat 2020 00:02
|İstanbul genelinde asayiş uygulaması yapılıyor
17 Şubat 2020 20:51
|Büyükbaş hayvanlar çip'le takip edilecek
17 Şubat 2020 18:50
|Bilirkişilik eğitimleri geçici olarak durduruldu
17 Şubat 2020 18:27
|Müzekart'a indirim... 1 Mart'tan itibaren 60 TL
17 Şubat 2020 17:40
|RTÜK'ten 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza
17 Şubat 2020 16:37
|Diyanet, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
17 Şubat 2020 14:47
|İstanbul Havalimanı'na akıllı taksi uygulaması başladı
17 Şubat 2020 13:54
|AFAD, Elazığ ve Malatya valiliklerine acil yardım ödeneği gönderdi
17 Şubat 2020 13:45
|Gıda denetimine WhatsApp şikayet hattı geliyor
17 Şubat 2020 12:11