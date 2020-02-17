Akademisyenler fabrikalarda 'akıl hocalığı' yapacak
|17 Şubat 2020 22:26
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başlatılan, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) koordinesinde yürütülen çalışmada, 40 akademisyene, rektörlük binasında uzman kişilerce mentorluk eğitimi veriliyor.
Yaklaşık bir ay önce başlatılan ve 20 Şubat'ta sona erecek eğitimi tamamlayan akademisyenler, Tekirdağ'daki Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalara, ihtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmeti verecek. Bu çalışmayla fabrikalardaki üretimin ve gelirin arttırılması amaçlanıyor.
TNKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program kapsamında eğitim alan akademisyenlerin, sanayicilerin kar marjının yükselmesine katkı sağlayacağını söyledi.
Projenin, sanayicilerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini anlatan Eker, "Mentör çalışması, yetişmiş insanların sıkıntılı olan iş yerlerine giderek buradaki sorunların giderilmesini sağlayan programdır. Bu, danışmanlığın ötesinde bir uygulama olarak da değerlendirilebilir. Sanayicilerin taleplerini yerine getirmek için başlatılan bir uygulamadır." dedi.
Eker, akademisyenlerin, sanayicilerin daha kontrollü adımlar atmasını sağlayacağını dile getirdi.
Bu sayede iş insanlarının uluslararası alanda da daha etkili olacağını vurgulayan Eker, "Programın temel amacı, bölgemizde bulunan 12 Organize Sanayi Bölgesi ile Avrupa Serbest Bölgesi bünyesindeki firmalara, üretimleri ve ürünlerini geliştirmeleri sırasında yol haritası belirlemektir." diye konuştu.
Prof. Dr. Eker, eğitimlerini tamamlayan akademisyenlerin fabrikalarda uygulamalı çalışma yapacaklarını belirterek, "Projenin finansal desteği TRAKYAKA, bilimsel desteği ise KOBİMEN tarafından sağlandı." ifadelerini kullandı.
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