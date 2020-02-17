Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme
Atina'da Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri güven artırıcı önlemler başta olmak üzere karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik görüşmelere başladı.
|17 Şubat 2020 22:41
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