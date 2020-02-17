Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü

KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENCİ ESKİ BAKAN İKNA ETTİ İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ikna etti.İstanbul'da Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında köprüden geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu intihar girişimini görerek durdu. Aracından inen Eroğlu, bir süre intihar girişiminde bulunan kişi ile konuştu. Eski Bakan Eroğlu, korkuluklara çıkan kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.