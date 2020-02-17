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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Cüneyt Çakır, Tottenham ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.
 17 Şubat 2020 22:51
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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Halil Umut Meler'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek.
Anadolu Ajansı
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