Bu görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 6 metreyi geçti
|17 Şubat 2020 23:11
|Yazdır
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçti.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. 6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.
İlçenin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, bölgede yaşayan vatandaşlar çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.
Yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
17 Şubat 2020 23:41
|Sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek
17 Şubat 2020 23:31
|Doğu Anadolu buz kesti! Göle eksi 23 dereceyi gördü
17 Şubat 2020 23:26
|Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü
17 Şubat 2020 22:46
|3 gün izin verilmedi, TIR kuyruğu 40 km'yi buldu
17 Şubat 2020 22:16
|Japon Yarbay'ın adı İstanbul'da yaşayacak
17 Şubat 2020 21:06
|Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
17 Şubat 2020 20:46
|Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı
17 Şubat 2020 19:03
|Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti
17 Şubat 2020 18:39
|Tam o an! Hasarlı bina böyle yıkıldı...
17 Şubat 2020 17:30