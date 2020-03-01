1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BT öğretmenlerine, hizmet içi eğitim faaliyetleri için mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?

Mahalli olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak görev yapan Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?
 01 Mart 2020 16:10
Yazdır
BT öğretmenlerine, hizmet içi eğitim faaliyetleri için mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?

Mahalli olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinde (Temel Robotik Kursu, Arduino Uygulamaları Kursu, Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu, Microsoft Office Excel Kursu, Microsoft Office Word Kursu, Web 2. Araçlarını Tanıma Kursu, Web Güvenliği Kürsü vb) eğitim görevlisi olarak görev yapan Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenip ödenmeyeceği sorusunu MEB, Ankara Valiliğine yazmış olduğu görüşle cevaplandırdı.

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberi olarak geçici görevlendirilen öğretmenler; ders açığı oluşmayacak şekilde mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan zamanda eğitim öğretim saatleri içerisinde rehberlik görevlerini yürütmektedirler. Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği ile ilgili görevin mahiyeti, 30/12/2015 tarih ve 13507730 sayılı yazıda belirtilmiştir.

Personel Genel Müdürlüğünün 13/12/2012 tarih ve 220087 sayılı yazısında "Geçici olarak görevlendirildikleri ve bu görevlerine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırdıkları belirtilen öğretmenlerden hizmet içi eğitim kapsamında ayrıca ders verenlerin, verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunması halinde buna bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı; verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunmaması halinde ise Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7.maddesi çerçevesinde ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberi olarak geçici görevlendirilmesini yürüten öğretmenlerin bu görevlerinin yanında başka eğitim faaliyetlerinde de görev almaları ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve yapılacak bu görevlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili olarak ise Personel Genel Müdürlüğünün 13/12/2012 tarih ve 220087 sayılı yazısı ve 07/03/2016 tarih ve 2660842 sayılı yazısı doğrultusunda hareket edilecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BT rehber öğretmenlerine ek ders karşılığı DYK, belletmenlik veya nöbet görevi verilebilir mi?
22 Şubat 2020 18:00		 DYK'da hafta sonu görev alan iki müdür yardımcısından hangisine yönetim görevini bağlı ekstra ek ders ücreti ödenir?
02 Şubat 2020 11:10
Valilik; gezi veya seminer için öğretmeni görevlendirirse o günler için DYK ödenir mi?
28 Ocak 2020 10:10		 Öğretmenlere DYK'da haftada 10 saatten fazla ders görevi verilebilir mi?
14 Ocak 2020 14:02
2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
07 Ocak 2020 09:31		 Seminer döneminde, hizmetiçi eğitim kursunda da görevlendirilen öğretmene, hangi ücret ödenir?
02 Ocak 2020 10:05
MEB, tüm öğrenciler derse gelmediğinde ortaya çıkan ek ders sorununu artık çözmeli
22 Aralık 2019 12:01		 Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?
21 Aralık 2019 11:20
Süt izni alan sınıf öğretmeninin ek ders ücreti kesilir mi, kimlerin kesilmez?
14 Kasım 2019 14:50		 MEB'den, kadroya geçişe dair açıklama
24 Ekim 2019 20:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı17:02 - Erzurum SGK İl Müdürlüğüne dev afiş asıldı16:57 - TSK Esed rejiminin Halep'teki askeri havaalanını vurdu16:52 - Başkentliler İdlib şehidinin ailesini yalnız bırakmadı16:47 - Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı16:42 - Umuda yolculukta en zorlu bekleyiş çocukların16:38 - Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yapılıyor16:34 - Düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı16:30 - Artvin'de 'koronavirüs' iddiaları yalanlandı16:26 - Kara yoluyla gidemeyen göçmenler sahile yöneldi
16:22 - Veri izleme memurunun müdahalesi, İsa'nın hayatını kurtardı16:18 - Umreden gelen yolcular sağlık taramasından geçirildi16:14 - Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi16:10 - BT öğretmenlerine, hizmet içi eğitim faaliyetleri için mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?16:04 - Mehmetçiğe şemsiye tutan kadın yaşadıklarını anlattı16:00 - Kaçak hafriyat dökmenin bedeli ağır oldu15:56 - Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı15:51 - Malatya'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Koronavirüs sizce biyolojik bir silah mı, doğal bir hastalık mı?
ÇOK OKUNANLAR
İnternetten para göndermek 1 TL
Esed'e 9 yılın en ağır darbesi
FETÖ'cüler İrancı kesildi
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi
İdlip'te rejime verilen süre doldu
İkinci el otoda 'hasar kaydı' aldatmacası
Şehitlere yardıma giderken vurulan ambulans
YÖK, 35 yaş için çalışma başlattı
Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358
Sputnik isimli haber ajansı çalışanlarına gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.02.2020 idlib'te 9 askerimizin şehit olması 1
petito ayıcık 3
tarhana çorbası 3
karadul örümceğinin iyi niyeti 1
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 4
yunanistan'ın kara sınırını otobüsle kapatması 2
Bağırarak konuşmak 3
selçuk bayraktar 2
ne kaybı yahu kayıp falan yok 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul İsttelekom 3 İşçi Alacak
Erzurum Olur Belediyesi 3 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar Belediyesi 12 İşçi Alacak
Bursa Gemtaş Geçici 1 İşçi Alacak
Bolu Mengen Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Artvin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Antalya İnsan Kaynakları 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Afbelsan 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam