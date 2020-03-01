BT öğretmenlerine, hizmet içi eğitim faaliyetleri için mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenir mi?

Mahalli olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinde (Temel Robotik Kursu, Arduino Uygulamaları Kursu, Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu, Microsoft Office Excel Kursu, Microsoft Office Word Kursu, Web 2. Araçlarını Tanıma Kursu, Web Güvenliği Kürsü vb) eğitim görevlisi olarak görev yapan Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine mesai saatleri içerisinde veya dışında ücret ödenip ödenmeyeceği sorusunu MEB, Ankara Valiliğine yazmış olduğu görüşle cevaplandırdı.

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberi olarak geçici görevlendirilen öğretmenler; ders açığı oluşmayacak şekilde mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan zamanda eğitim öğretim saatleri içerisinde rehberlik görevlerini yürütmektedirler. Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği ile ilgili görevin mahiyeti, 30/12/2015 tarih ve 13507730 sayılı yazıda belirtilmiştir.

Personel Genel Müdürlüğünün 13/12/2012 tarih ve 220087 sayılı yazısında "Geçici olarak görevlendirildikleri ve bu görevlerine bağlı olarak haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırdıkları belirtilen öğretmenlerden hizmet içi eğitim kapsamında ayrıca ders verenlerin, verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunması halinde buna bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı; verdikleri dersin geçici görevleri gereği yapmak durumunda oldukları görevlerin kapsamında bulunmaması halinde ise Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7.maddesi çerçevesinde ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği değerlendirilmektedir." denilmektedir.

Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberi olarak geçici görevlendirilmesini yürüten öğretmenlerin bu görevlerinin yanında başka eğitim faaliyetlerinde de görev almaları ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ve yapılacak bu görevlerinin ücretlendirilmesi ile ilgili olarak ise Personel Genel Müdürlüğünün 13/12/2012 tarih ve 220087 sayılı yazısı ve 07/03/2016 tarih ve 2660842 sayılı yazısı doğrultusunda hareket edilecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR