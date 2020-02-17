Erdoğan'ın işe aldığı engelli işçiyi İBB işten çıkardı

Seçimden önce kimseyi işten çıkartmayacağının sözünü vermesine rağmen binlerce kişiyi işten çıkaran Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımını sürdürmeye devam ediyor. İmamoğlu, bu sefer görme engelli işçiyi ekmeğinden etti.

ERDOĞAN DÖNEMİNDE İŞE ALINMIŞTI

24 TV Muhabiri Adem Hançer'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde İGDAŞ'da iş imkanı sağladığı görme engelli Ulaş Karanfil, İmamoğlu tarafından işten çıkarıldı.

BİR SMS İLE İŞTEN ÇIKARILDI

22 yıl sonra görevine bir SMS ile son verildiğini söyleyen Ulaş Karanfil, "Sayın İmamoğlu, seçim öncesi hiçbir iş kardeşimizin işine dokunulmayacağını söyledi. Ama bugün maalesef birçok kişinin işe son verildi." dedi.

"ENGELLİ BİR İNSANIN EKMEĞİYLE OYNANIR MI?"

Görme engelli Ulaş Karanfil'in annesi duruma tepki gösterdi. Anne Karanfil "Benim oğlum görme engelli. Ben, oğlumun gözlerinden ilk defa yaş aktığını gördüm. Benim oğlum çok üzüldü. Onları Allah'a havale ediyorum. Böyle midir sosyal demokratlık. Sormak lazım bunu İmamoğlu'na. Hani engellileri hiç çıkarmayacaktı?. Engelli bir insanın ekmeğiyle oynanır mı?" dedi.