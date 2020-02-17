Bir seçim anketi daha yayımlandı! İşte sonuçlar
Areda'nın "Kadraj Türkiye" araştırma sonuçları yayınlandı. Anket kapsamında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 40'ı "AK Parti" cevabını verdi. Ankete göre CHP'nin oyu 24, HDP yüzde 11, MHP yüzde 9 ve ve İyi Parti yüzde 9 oranlarında görünüyor.
|17 Şubat 2020 23:16
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reda Survey'in "Kadraj Türkiye" araştırması kapsamında 31 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette "Bu Pazar seçim olsa hangi partyie oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 40'i "AK Parti" cevabını verdi.
Ankette, AK Parti'yi yüzde 24,6 oranla CHP, yüzde 11,6 oranla HDP ve yüzde 9 oranla MHP ve İyi Parti takip etti.
Ankete katılanların yüzde 1,7'si Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söylerken, yüzde 1,6'sı ise Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verebileceğini açıkladı.
Saadet Partisi de listede yüzde 0,7 oranla yer aldı.
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