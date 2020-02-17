1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir seçim anketi daha yayımlandı! İşte sonuçlar

Areda'nın "Kadraj Türkiye" araştırma sonuçları yayınlandı. Anket kapsamında "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 40'ı "AK Parti" cevabını verdi. Ankete göre CHP'nin oyu 24, HDP yüzde 11, MHP yüzde 9 ve ve İyi Parti yüzde 9 oranlarında görünüyor.
 17 Şubat 2020 23:16
Yazdır
Bir seçim anketi daha yayımlandı! İşte sonuçlar

reda Survey'in "Kadraj Türkiye" araştırması kapsamında 31 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette "Bu Pazar seçim olsa hangi partyie oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 40'i "AK Parti" cevabını verdi.

Ankette, AK Parti'yi yüzde 24,6 oranla CHP, yüzde 11,6 oranla HDP ve yüzde 9 oranla MHP ve İyi Parti takip etti.

Ankete katılanların yüzde 1,7'si Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söylerken, yüzde 1,6'sı ise Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verebileceğini açıkladı.

Saadet Partisi de listede yüzde 0,7 oranla yer aldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Şubat 2020 00:03		 Erdoğan'ın işe aldığı engelli işçiyi İBB işten çıkardı
17 Şubat 2020 23:21
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme
17 Şubat 2020 22:41		 Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama
17 Şubat 2020 22:11
'Meriç'i geçenleri demir çubukla dövüp geri yolluyorlar'
17 Şubat 2020 21:11		 Beyoğlu Belediyesi: TÜRGEV'e arsa tahsis edilmedi
17 Şubat 2020 20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YİK toplantısına başkanlık etti
17 Şubat 2020 20:16		 AK Parti MYK toplantısı sona erdi
17 Şubat 2020 19:55
CHP'den 'İş Bankası hisseleri' açıklaması
17 Şubat 2020 19:35		 Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt
17 Şubat 2020 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Aylıksız izin kullanırken istifa edebilir miyim?00:03 - 18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak23:51 - Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor23:46 - Mesanesinden 293 gram ağırlağında 2 taş çıkarıldı23:41 - Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem23:36 - Ağrı kesici krem siparişi verdi saç çıkartan su geldi23:31 - Sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek23:26 - Doğu Anadolu buz kesti! Göle eksi 23 dereceyi gördü23:21 - Erdoğan'ın işe aldığı engelli işçiyi İBB işten çıkardı
23:16 - Bir seçim anketi daha yayımlandı! İşte sonuçlar23:11 - Bu görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 6 metreyi geçti23:06 - 'Ucuz ve kalitesiz yağları tercih etmeyin'23:01 - Ses internet üzerinden verilecek, iletişim güçlenecek22:56 - MEB, yeni hedefler için 61 ilde liseler inşa edecek22:51 - UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev22:46 - Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü22:41 - Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak
Aylıksız izin kullanırken istifa edebilir miyim?
18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 7
TFF 3
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 1
limon 3
2019-2020 cemil usta sezonu 1
luiz gustavo 2
çalışma hayatının altın kuralları 1
tetanoz 3
dem vurmak 1
Sen yabancı değilsin 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam