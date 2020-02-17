1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Anadolu buz kesti! Göle eksi 23 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 23,5 derece ölçüldü.
 17 Şubat 2020 23:26
Yazdır
Doğu Anadolu buz kesti! Göle eksi 23 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 23,5 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 23,5 derece ile en soğuk yerleşim yeri oldu. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi eksi 21 dereceyle Doğu'nun en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 10, Ağrı'da eksi 8, Ardahan'da eksi 18, Kars'ta eksi 15, Erzurum'da eksi 10, Iğdır'da eksi 1 derece ölçüldü.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle'de sıfırın altında 39, Erzincan Otlukbeli'nde 21, Ardahan Hanak'ta 18,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzurum Uzundere'de 6,7 derece oldu.

Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 83, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 68 santimetre ölçüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
17 Şubat 2020 23:41		 Sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek
17 Şubat 2020 23:31
Bu görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 6 metreyi geçti
17 Şubat 2020 23:11		 Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü
17 Şubat 2020 22:46
3 gün izin verilmedi, TIR kuyruğu 40 km'yi buldu
17 Şubat 2020 22:16		 Japon Yarbay'ın adı İstanbul'da yaşayacak
17 Şubat 2020 21:06
Van ve Bitlis'te kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
17 Şubat 2020 20:46		 Mersin'de öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı
17 Şubat 2020 19:03
Elektrikli bisiklete 6 kişi binen aile 'pes' dedirtti
17 Şubat 2020 18:39		 Tam o an! Hasarlı bina böyle yıkıldı...
17 Şubat 2020 17:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Aylıksız izin kullanırken istifa edebilir miyim?00:03 - 18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak23:51 - Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor23:46 - Mesanesinden 293 gram ağırlağında 2 taş çıkarıldı23:41 - Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem23:36 - Ağrı kesici krem siparişi verdi saç çıkartan su geldi23:31 - Sahipsiz atları besleyenlere 4 bin lira maaş verilecek23:26 - Doğu Anadolu buz kesti! Göle eksi 23 dereceyi gördü23:21 - Erdoğan'ın işe aldığı engelli işçiyi İBB işten çıkardı
23:16 - Bir seçim anketi daha yayımlandı! İşte sonuçlar23:11 - Bu görüntüler Türkiye'den! Kar kalınlığı 6 metreyi geçti23:06 - 'Ucuz ve kalitesiz yağları tercih etmeyin'23:01 - Ses internet üzerinden verilecek, iletişim güçlenecek22:56 - MEB, yeni hedefler için 61 ilde liseler inşa edecek22:51 - UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev22:46 - Yüksekova-Şemdinli karayoluna çığ düştü22:41 - Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kurbağa Adam Adayı seçme sınavı yapılacak
Aylıksız izin kullanırken istifa edebilir miyim?
18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küresel ısınma ve iklim değişikliği 2
İzmir 6
hasan ali kaldırım 2
bütçeden saraylara giden para 1
erling haaland 4
zeljko obradovic 1
TFF 3
dost acı söyler 1
ersun yanal 1
darbe laikçi ve kemalist şebekelerden gelecek 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 2020 Yılı Atama Kura İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 İşçi Alacak
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 10 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 5 İşçi Alacak
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
TÜBİTAK 1 Hemşire Alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam