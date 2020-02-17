Doğu Anadolu buz kesti! Göle eksi 23 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 23,5 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi. Yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarına teslim olan bölgede hayat durma noktasına geldi. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 23,5 derece ile en soğuk yerleşim yeri oldu. Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi eksi 21 dereceyle Doğu'nun en soğuk ikinci yerleşim birimi oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 10, Ağrı'da eksi 8, Ardahan'da eksi 18, Kars'ta eksi 15, Erzurum'da eksi 10, Iğdır'da eksi 1 derece ölçüldü.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar ise Ardahan Göle'de sıfırın altında 39, Erzincan Otlukbeli'nde 21, Ardahan Hanak'ta 18,5 derece olurken bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzurum Uzundere'de 6,7 derece oldu.

Kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 83, Kars Sarıkamış'ta 70, Erzincan Ergan'da 68 santimetre ölçüldü.