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Ağrı kesici krem siparişi verdi saç çıkartan su geldi

Adana'da yaşayan Cavit Özbilen'e, bir televizyon kanalında görüp sipariş verdiği ağrı kesici krem yerine saç çıkartıcı su geldi.
 17 Şubat 2020 23:36
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Ağrı kesici krem siparişi verdi saç çıkartan su geldi

Adana'da yaşayan Cavit Özbilen'e, bir televizyon kanalında görüp sipariş verdiği ağrı kesici krem yerine saç çıkartıcı su geldi. Özbilen, gelen suyu iade edip aradan 1 ay geçmesine parasının iadesini alamadı. Daha önceden aldığı saç çıkartan suyu kullanmasına rağmen de bir yararını görmeyen Özbilen, "Hiçbir yararını görmedim. Her şey meydanda. Beni aldattılar başkalarını aldatmasınlar" dedi.

78 yaşındaki Cavit Özbilen, Aralık ayında televizyon izlerken bir kanalda ünlü bir oyuncunun 'Saç çıkartan su' reklamını görünce sipariş verdi ve gelen suyu talimatlara göre kullandı. Aradan bir süre geçince aynı kanalda bu sefer ağrı kesici krem reklamına denk geldi. Eşi için de bu kremi sipariş veren Özbilen'e yine saç çıkartan su geldi. Bunun üzerine sipariş hattını arayan Özbilen, saç çıkartan suyu kargo ile iade etti ve 140 lira parasının geri hesabına yatmasını bekledi.

Aradan 1 ay geçmesine ve yüzlerce kez telefonla sipariş hattını aramasına rağmen yaşlı adam bir türlü karşısında muhatap bulamadı ve parasını alamadı. İlk verdiği siparişteki suyu da kullanıp herhangi bir yararını göremeyen yaşlı adam dolandırıldığını anladı ve şimdi başka insanlar dolandırılmasın diye şikayetçi olacak.

"Aldatmaca olduğunu şimdi anlıyorum"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Özbilen, "Aralık ayında bir reklam gördüm. Siparişi verdim ve kullandım. Bugün kullanalı 2 ay oldu ve görüyorsunuz hiçbir şey yok. Bunun aldatmaca olduğunu tabi şimdi anlıyorum. Yine aynı kanalda reklamda ağrı kesici krem gördüm. Bizde de ağrı olduğu için sipariş ettik. Yine saç çıkartan su geldi. Kargodan da görmeden parasını ödeyerek aldım" diye konuştu.

107 defa telefonla sipariş hattını aradığını ancak karşısında muhatap bulamadığını söyleyen Cavit Özbilen, "1 ay önce o gelen ikinci saç çıkartan suyu iade ettik. Ama herhangi bir şekilde paramızın iadesi olmadı. Demek ki bu işle uğraşanlar 82 milyonu aldatıyorlar. Aradığım kişiler 'Size dönüş olacak' demesine rağmen kimse ilgilenmiyor. Ben o aradığım telefon paralarında değilim. Aldatıldığıma üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse aldanmasın"

Toplam 280 lira para verdiğini ancak giden paraya değil dolandırıldığına üzüldüğünü kaydeden yaşlı adam, daha sonra şunları söyledi:

"Hiçbir yararını görmedim. Yalan söylemeye gerek yok. Her şey meydanda. Bugün 82 milyon vatandaş bunları televizyonda görüyor. Ben onların aldatılmasına karşıyım. Aldatılmasınlar. Bunların tek amaçları aldatmak. Günah değil mi. Bunun herhalde bir cezası olacaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bunlarla ilgilensin. Olmazsa avukat tutup mahkemeye vereceğim. Bundan çekinmeyeceğim. Ünlü bir artist çıkıp anlatıyordu. Dine yönelmiş birisiydi. O yalan söylemez diye düşündüm. Ona istinaden aldım. Aldatıldığımı anladım. Kanun bunlarla uğraşsın. Hakkımızı arasınlar. Ben 140 lirada değilim. İmkanım var ödedim. Peki zorla ödeyenler ne yapacak. Hiç kimse aldanmasın. Bunlar sahtekar."
İhlas Haber Ajansı
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