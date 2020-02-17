Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|17 Şubat 2020 23:41
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da Tuşba'da 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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