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18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
 18 Şubat 2020 00:03
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18 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

2- CHP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi'nin 2020 açılış etkinliğine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, İdlib konusunda Rusya'da temaslarda bulunacak.

(Moskova)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- İletişim Başkanlığı tarafından, "Gençlere İlham Veren İsimler - Malcolm X" projesi kapsamında Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin açılan davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın yanı sıra 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki duruşma salonunda görülecek.

(İstanbul/09.00)

4- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/09.00)

5- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Elazığ)

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçlarında Atletico Madrid-Liverpool, Borussia Dortmund-Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek.

(Madrid/Dortmund/23.00)

2- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6. ve son maçlarında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA Polonya'nın Budowlani, Fenerbahçe Opet Finlandiya'nın LP Salo, B Grubu'nda ise VakıfBank Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımlarını konuk edecek.

(İstanbul/17.00/20.00/19.30)

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