Yüksekova'da eğitime 1 gün ara verildi
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
|18 Şubat 2020 02:44
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