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Yüksekova'da eğitime 1 gün ara verildi

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
 18 Şubat 2020 02:44
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Yüksekova'da eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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