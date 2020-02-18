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Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor

Çin'in Xi'an kentinde İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Türk vatandaşı Burak Teoman (27), ülkede yayılan koronavirüs ile ilgili artan sıkı tedbirlerin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldı. Teoman, Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını iptal etmesi, aktarmalı uçuşlardaki ekstra vize ve yüksek fiyatlar nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini söyledi
 18 Şubat 2020 05:19
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Çin'deki Türk öğretmen Türkiye'ye dönemiyor

Çin'in Xi'an kentinde 3 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan ve aynı zamanda sosyal medyada 'teoman.china' adıyla paylaştığı videolarla tanınan Burak Teoman, eşiyle birlikte Türkiye'ye dönme kararı aldı. Kararını sosyal medyada duyuran Burak Teoman, virüsün yayılmasını önlemek için birçok önlem alındığını artan tedbirlerin ardından eşiyle birlikte Türkiye'ye dönmek için karar aldıklarını söyledi.

Xi'an kentinde de insanların virüsten korunması için kısmi karantinalar alınmaya başladığını bulundukları siteden iki günde bir çıkmalarına izin verildiğini söyleyen Teoman, "Eğer bulunduğunuz siteden çıkmak istiyorsanız özel bir izniniz olması gerekiyor. O izinde de iki günde bir çıkabiliyordunuz. Şimdi onu da arttırdılar. Güvenlikten birçok sorulara maruz kalıyoruz. 'Nereye gidiyorsun?' 'Ne zaman döneceksin?' gibi. 25 gündür öğretmenler olarak okula gitmiyoruz. Eğitimleri uzaktan yapmaya çalışıyoruz. Çocukları bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse şu an bu olayların bu şekilde devam etmesi beni tedirgin yaptı. Burada video çekmekte de problemler yaşadım. Bu ve buna benzer olaylardan dolayı Türkiye'ye dönme kararı aldım" dedi.

'NASIL DÖNECEĞİMİ BİLMİYORUM'

Teoman, Çin'e gelen uçakla neden ülkeyi terk etmediği yönünde gelen eleştirileri de cevapladı. Uçağın sadece Wuhan'da ve çevresinde yaşayan Türkleri almak için geldiğini yaşadığı bölgede yetkililerin bu tür karar almadığını anlatan Teoman, şunları söyledi:

"Bu, Çin'deki tüm Türkleri tahliye çalışması değildi. Bana çok soru geldi 'Sen niye gelmedin?' diye. Benim onla gelmem mümkün değildi, çünkü o operasyon Wuhan ve çevresindeki vatandaşları kapsıyordu. Burada konsoloslukla görüştüm. Transit uçuşların olduğunu öğrendim. Onun için ekstra vize gerekiyormuş. Bende de o vize yok. Bu tarz sıkıntılar var. Bu kararı ne kadar alsam da birçok uçuş firması uçuşlarını iptal etmişler. Türk Hava Yolları seferlerin hepsini iptal etmişti. Diğer birçok havayolları da uçuşlarını iptal etti. Şu an dönmek istesem de nasıl döneceğimi, kendim bunun üstesinden nasıl geleceğim bilmiyorum."
DHA
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